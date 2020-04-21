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Кендзера сравнил тренерские навыки Михайличенко и Хацкевича

19:22 90 Читати українською
Кендзера сравнил тренерские навыки Михайличенко и Хацкевича
Александр Хацкевич и Томаш Кендзера / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Томаш Кендзера доволен работой нынешнего руководителя киевлян Алексея Михайличенко.

"Михайличенко – очень хороший и добрый человек. Хороший тренер. У него своя методика, выполняем его указания на тренировках и матчах.

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Отличие от Хацкевича? Сразу трудно сказать, но разница есть, работаем немного по-другому. У каждого тренера есть свои методики. Футболисты должны их выполнять", – сказал Кендзера для страницы киевлян в instagram.

Напомним, после 23-туров УПЛ Динамо располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Александр Хацкевич Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра
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