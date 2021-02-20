"Я могу быть доволен первой частью сезона. Рад, что мне доверяли тренеры в сборной и клубе. Я постарался отплатить им хорошей игрой на поле.

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Луческу удалось создать из имеющихся игроков хорошую команду, которая показала себя в Лиге чемпионов, продолжает выступления в Лиге Европы, имеет возможность выиграть чемпионат и Кубок Украины. Сейчас Луческу – наша самая большая сила", – цитирует Кендзеру официальный сайт Леха.

Напомним, Томаш перешел в Динамо именно из познанского клуба в июле 2017 г. за 1,5 млн евро. В текущем сезоне поляк провел в составе киевской команды 25 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 3 результативные передачи. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

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