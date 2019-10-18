Кендзера потроллил Вербича за фото с Михайличенко

На тренировочной базе киевского Динамо идет подготовка к матчу 11-го тура УПЛ против Александрии.

Полузащитник столичного клуба опубликовал в инстаграме фото из тренировочного процесса, на котором рядом с ним изображен главный тренер Динамо Алексей Михайличенко.

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"Готовимся к игре", – написал словенский легионер киевлян. Пост вызвал мгновенную реакцию защитника Динамо Томаша Кендзеры, который "подколол" одноклубника веселым комментарием.

Напомним, киевское Динамо в 11-м туре УПЛ примет Александрию. Игра на НСК Олимпийский состоится в воскресенье, 20 октября. Начало – в 17:00.

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