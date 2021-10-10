"У гола прекрасный вкус, таких моментов ждешь всю жизнь. Мне удалось забить Сан-Марино, и я очень этому рад. Я посвящаю гол своей жене и родителям. Они – моя движущая сила.

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Во вторник состоится поединок с Албанией, который будет крайне важным для выхода на чемпионат мира. Я готов в любой момент помочь команде. Если тренер решит, что я должен играть с Албанией, то я готов, жду этого матча. Мы готовились к встрече с Сан-Марино и Албанией, но с самого начала больше думали о второй игре. Не секрет, что против Сан-Марино просто нужно выиграть", – заявил Кендзера в комментарии Sportowe Fakty.

Напомним, недавно 27-летний легионер Динамо женился на украинке Виктории Стецык.

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