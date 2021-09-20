Национальная команда Польши не имеет права на ошибку в ближайших поединках.

Наставник сборной Польши Паулу Соуза определился с обоймой игроков, которая будет бороться за выход национальной команды на Мундиаль.

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К заявке на октябрьские матчи уже традиционно вошел защитник киевского Динамо Томаш Кендзера. Ближайшими соперниками поляков будут футболисты Сан-Марино (9 октября) и Албании (12 октября).

После шести матчей отбора к ЧМ-2022 сборная Польши в своей группе расположилась на третьей строчке, пропустив вперед Англию и Албанию.

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