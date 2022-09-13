Полная заявка "Кадры" состоит из 31 футболиста, среди которых 4 вратаря.

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Кендзера регулярно получал вызовы, но выполнял лишь роль запасного. В последний раз представитель Динамо выходил на поле за национальную сборную в ноябре прошлого года. Его главным конкурентом стал Мэтти Кэш, которому вручили польский паспорт и сразу доверили правый фланг обороны. Впрочем, игрок Астон Виллы из-за травмы на этот раз в сборную не поедет.

Добавим, что в сентябре сборная Польши проведет 2 матча Лиги наций – 22-го будет принимать Нидерланды, а 25-го сыграет на выезде против Уэльса. После 4 туров "Кадра" занимает третье место квартета с 4 очками в активе.

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