"У нас впереди хорошая игра. Конечно, наша команда не находится дома, но я прекрасно чувствую себя в Польше, в моей родной стране. Знаю, что на трибунах будет много людей, они будут поддерживать Динамо, поэтому все должно быть хорошо.

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Думаю, грядущее противостояние со Штурмом будет столь же тяжелым, как и с Фенербахче. У Штурма тоже очень сильная команда. Мы подробно изучаем соперника, тщательно готовимся к завтрашнему матчу. Конечно, я хочу выйти завтра на поле и помочь команде, но для меня самое главное, чтобы мы одержали победу", – резюмировал Кендзёра на пресс-конференции .

Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится в среду, 3 августа, в польской Лодзи. Начало встречи в 21:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 9 число.

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