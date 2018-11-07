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Кендзера: О матче с Шахтером надо забыть и готовиться к матчу против Ренна

20:59 21 Читати українською
Кендзера: О матче с Шахтером надо забыть и готовиться к матчу против Ренна
Томаш Кендзера / фото: Футбол 24

Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал о настроении в команде после поражения от Шахтера.

"Настроение после матча с Шахтером? Мы провели хороший матч, играли хорошо, у нас было много моментов для того, чтобы забить еще, но не получилось. Однако сейчас мы уже готовимся к встрече с Ренном, а о поединке с Шахтером уже нужно забыть.

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Чего ожидаем от Ренна, который приехал только за победой в Киев? Конечно, каждая из команд хочет выиграть в предстоящем поединке. Мы тоже хотим одержать победу и улучшить свое положение в группе", – цитирует поляка Dynamo.kiev.

Напомним, поединок группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном состоится в четверг, 8 ноября, в Киеве. Начало в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
до матча
20
час
:
39
мин
Ренн
перейти к матчу турнирная таблица матчи
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Динамо Киев - Ренн
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