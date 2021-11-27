"Сегодня победа далась не так просто, как мы ожидали. Наша игра в каждом из таймов отличалась. До перерыва контролировали игру, забили один мяч, но могли и больше, поскольку создали очень много шансов для взятия ворот. Сзади тоже сыграли хорошо, не подпускали соперника к нашим воротам. А вот второй тайм получился не совсем таким, как хотелось бы. Мы не выполнили того, что требовал от нас тренер, в результате чего Минай создал неприятности у наших ворот.

Минай – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мы были хорошо готовы к матчу. Жаль только, что не играли весь поединок, как в первом тайме. Но главное – что победили. Перерыв пошел на пользу хозяевам? Да, они после перерыва сыграли лучше, чем мы. Но хорошо, что нам все равно удалось одержать победу, поскольку, повторюсь, самое главное, что три очка едут в Киев.

Игра получилась нервной и эмоциональной из-за того, что счет долгое время был 1:0? Да, ведь при таком результате всего одна ошибка могла привести к тому, что соперник сравнивает результат, а после этого играть было бы очень тяжело. Но мы выдержали сзади, не пропустили, а впереди Шапаренко в компенсированное время забил красивый мяч", – приводит слова Кендзеры официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо уверенно по счету обыграло Минай (2:0), однако закарпатцы создали немало проблем "бело-синим".

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