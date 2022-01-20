"Мы в Испании уже четвёртый день, а еще несколько дней работали в Киеве. Также у каждого была своя индивидуальная работа во время отпуска, чтобы подготовиться к собранию. Конечно, здесь тяжело, так всегда бывает. Нужно через это пройти, чтобы хорошо играть в чемпионате во второй половине сезона.

Динамо нашло нового соперника на завтрашний спарринг

Команда много работает в тренажерном зале с тренером Виталием Кулибой, делает упражнения на все виды мышц, чтобы во время сезона было меньше травм, и игроки были сильнее. Кроме того, что выполняю с командой, у меня еще есть индивидуальная программа – работаю в зале с тренером онлайн, поскольку он из Польши. Во время отпуска всегда к нему прихожу и готовлюсь. С ним сотрудничаю уже давно, лет семь.

Что именно указывает Луческу? Работаем над ошибками, которые допускали в первой части сезона, тренер многое нам подсказывает по поводу того, как мы должны играть, что он хочет от нас видеть. Также много работаем над тем, как выходить из обороны в атаку с мячом, как выходить из-под прессинга соперника, как защищаться. Эта работа очень важна, мы все движемся в одном направлении.

Думаю, при Луческе рост всех футболистов пошел вверх, уровень всей команды повысился, и я, как футболист, тоже индивидуально вырос, получил больше опыта, и хорошо чувствую себя на поле", – поделился Кендзера в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что поляк провел 22 поединка за киевлян в текущем сезоне, записав в свой актив 1 забитый мяч.

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