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Кендзера: Динамо должно было лучше реализовывать свои моменты

10:59 46 Читати українською
Кендзера: Динамо должно было лучше реализовывать свои моменты
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Томаш Кендзера прокомментировал победу над Олимпиакосом в 1/16 раунда Лиги Европы.

"Получилась довольно жесткая игра, но не только греки, а и мы играли жестко. Каждый отдал на поле все, что мог. Самое главное, что мы победили и двигаемся дальше.

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Поздравил с победой и выходом в 1/8 финала соревнований. Завтра жеребьевка, посмотрим, с кем играть дальше, пока не интересовался возможными будущими соперниками.

Мы должны были играть высоко и помогать фланговым защитникам. Буяльский больше играл как опорный полузащитник, посмотрим, какой будет наша тактика в следующем матче.

Пожалуй, нам немного не хватило сил, и поле было достаточно тяжелым: мягким, вязким, и вся нагрузка шла на ноги. Достигнув результата, мы тоже "сели" слишком низко, хотели больше играть на контратаках. Должны были использовать свои моменты лучше.

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Приветствую Соля с дебютным забитым мячом, он был для него и для команды очень важным, мы все рады за него. Думаю, нужно забивать в каждом матче", – цитирует Кендзеру официальный сайт Динамо.

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Олимпиакос Олимпиакос Олимпиакос Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра
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