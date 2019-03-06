Кендзера – о матче против Челси: Аякс доказал, что фавориты не всегда побеждают

Защитник Динамо Томаш Кендзера готов дать бой лондонскому Челси в матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Конечно, мы ожидаем очень тяжелой игры. Нам нужно хорошо подготовиться к этому поединку против такого сильного соперника, чтобы завтра показать хорошую игру.

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Очень жаль, что Соль получил травму. Это неприятный момент как для него, так и для команды. Вербич пропускает игру из-за дисквалификации. Конечно, было бы лучше, если бы они играли.

В составе Челси – каждый из игроков высокого уровня. Не могу кого-то выделить отдельно.

Вчера Аякс показал, что фавориты не всегда побеждают. Посмотрим, как сложится игра в завтрашнем поединке", – цитирует Кендзеру dynamo.kiev.ua.

Напомним, матч 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 6 марта, начало в 22:00.

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