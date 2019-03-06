toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ МАДРИД - АЯКС ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ

Кендзера – о матче против Челси: Аякс доказал, что фавориты не всегда побеждают

19:19 25 Читати українською
Кендзера – о матче против Челси: Аякс доказал, что фавориты не всегда побеждают
Томаш Кендзера / Фото sportdziennik

Защитник Динамо Томаш Кендзера готов дать бой лондонскому Челси в матче 1/8 финала Лиги Европы.

 

"Конечно, мы ожидаем очень тяжелой игры. Нам нужно хорошо подготовиться к этому поединку против такого сильного соперника, чтобы завтра показать хорошую игру.

Челси – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Очень жаль, что Соль получил травму. Это неприятный момент как для него, так и для команды. Вербич пропускает игру из-за дисквалификации. Конечно, было бы лучше, если бы они играли.

В составе Челси – каждый из игроков высокого уровня. Не могу кого-то выделить отдельно.

Вчера Аякс показал, что фавориты не всегда побеждают. Посмотрим, как сложится игра в завтрашнем поединке", – цитирует Кендзеру dynamo.kiev.ua.

Напомним, матч 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 6 марта, начало в 22:00.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Теги
Челси Челси Лига Европы Челси - Динамо Киев Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук