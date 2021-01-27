Кельн на своем официальном сайте объявил о подписании 25-летнего полузащитника. Контракт рассчитан до конца сезона.

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В свое время Майер считался одним из главных талантов Германии и даже успел сыграть 4 матча за национальную сборную. Летом 2018-го хавбек перешел из Шальке в Кристал Пэлас на правах свободного агента. Дела в АПЛ откровенно не пошли – 46 матчей, всего один гол и 3 ассиста. Соглашение с "орлами" завершилось этой зимой, поэтому Кельн забрал Макса бесплатно.

Добавим, что сейчас "козлы" занимают 16 место Бундеслиги, которое заставляет играть переходные матчи за право остаться в элите.

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