В рамках 4-го тура Бундеслиги Айнтрахт не смог выявить сильнейшего с Кельном. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 4-й тур

Кельн – Айнтрахт Франкфурт – 1:1

Голы: Дуда, 52 – Сильва, 45+2 (пен)

Шальке – Унион Берлин – начало в 19:00

Кельн расписал мировую с Айнтрахтом. Первый тайм был бы совсем скучным, если бы на последних минутах первого тайма "орлы" не заработали пенальти. Его реализовал Андре Сильва – голкиперу почти удалось парировать удар, но не хватило нескольких сантиметров.

Сразу после перерыва "козлы" сумели сравнять. Ехизибу навесил в штрафную, а Дуда в касание замкнул. После этого у обеих команд было множество шансов вырваться вперед, но подводила реализация. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

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