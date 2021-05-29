Чемпионат, плей-офф, 2-й матч

Хольштайн – Кельн – 1:5 (1:0)

Голы: Че Сон, 4 – Гектор, 3, Андерсон, 6, 13, Чихос, 39, Скири, 84

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Шансы Кельна на сохранение прописки в Бундеслиге существенно пошатнулись после домашнего поражения от Хольштайна, поэтому "козлы" настраивались на ответный матч как на последний бой и не прогадали.

Гости уничтожили соперника еще в первом тайме, отгрузив Хольштайну 4 мяча. От такого нокдауна хозяева так и не пришли в себя, ведь второй тайм также прошел под полным контролем гостей.

Кельн остался в Бундеслиге, а на Хольштайн будет ожидать очередной путь наверх в следующем сезоне. Напомним, также в немецкую элиту квалифицировались Гройтер Фюрт и Бохум.

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