Кельн попрощался со своим главным талисманом, которому было всего 14 лет
20:59 - Читати українською
Фанаты Кельна оплакивают потерю Хеннеса VIII.
Легендарный козел Хеннес VIII, который был маскотом Кельна с 2008 года, скончался, сообщает официальный сайт клуба.
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У козла были проблемы со здоровьем, поэтому клуб принял непростое решение усыпить Маскота. Хеннесу VIII было 14 лет. Напомним, эмблему немецкого клуба украшает козел.
После 30-ти туров Бундеслиги Кельн остается в зоне вылета (17-е место).
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