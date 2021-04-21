Легендарный козел Хеннес VIII, который был маскотом Кельна с 2008 года, скончался, сообщает официальный сайт клуба.

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У козла были проблемы со здоровьем, поэтому клуб принял непростое решение усыпить Маскота. Хеннесу VIII было 14 лет. Напомним, эмблему немецкого клуба украшает козел.

После 30-ти туров Бундеслиги Кельн остается в зоне вылета (17-е место).

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