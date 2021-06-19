Нападающий с опытом выступлений в сборной Германии Марк Ут сменил Шальке из Гельзенкирхена на Кельн.

Уроженец Кельна в новом сезоне наденет футболку "козлов", сообщает официальный сайт клуба.

Бавария вышла из борьбы за Дюмфриса – обидчик Украины оказался слишком дорогим для Мюнхена

Ут заключил с родным клубом 2-летний контракт. Соглашение также предусматривает опцию продления сотрудничества еще на один сезон. "Козлам" форвард достался бесплатно. Он договорился о разрыве контракта с Шальке после вылета "кобальтовых" из Бундеслиги.

Ут является воспитанником Кельна, но на профессиональном уровне дебютировал за Херенвен. Также он выступал за Эраклес и Хоффенхайм. В родном Кельне центрфорвард играл в сезоне 2019/20 на правах аренды.

В прошлом сезоне Марк Ут провел 20 матчей в немецком первенстве, в которых забил только 3 мяча.

Берлін дивує і розчаровує, Лєвандовскі зробив неможливе, скорпіон, народження нового Клоппа – якою була Бундесліга-20/21