Кельн заинтересовался услугами Денниса Эммануэля Бонавентуре, сообщает Het Laatste Nieuws. Представитель немецкого клуба и 23-летнего нигерийца уже начали диалог о будущем сотрудничестве.

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В лагере Брюгге также поддерживают идею избавиться от Денниса из-за его сложного характера и отсутствия взаимопонимания с тренерским штабом клуба. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Бонавентуре сыграл лишь в 9-ти матчах, в которых отметился двумя голами.

Напомним, в сезоне 2016/17 нигериец защищал цвета луганской Зари.

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