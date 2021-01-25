Кельн начал переговоры с экс-форвардом Зари
Форвард Брюгге Деннис Эммануэль Бонавентуре получил приглашение из Бундеслиги.
Кельн заинтересовался услугами Денниса Эммануэля Бонавентуре, сообщает Het Laatste Nieuws. Представитель немецкого клуба и 23-летнего нигерийца уже начали диалог о будущем сотрудничестве.
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В лагере Брюгге также поддерживают идею избавиться от Денниса из-за его сложного характера и отсутствия взаимопонимания с тренерским штабом клуба. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Бонавентуре сыграл лишь в 9-ти матчах, в которых отметился двумя голами.
Напомним, в сезоне 2016/17 нигериец защищал цвета луганской Зари.
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