В воскресенье в чемпионате Германии состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Германия, Бундеслига, 18-й тур

Герта – Кельн – 1:3

Голы: Дарида, 58 – Модест, 30, Дуда, 33, Тильманн, 90+2

Бохум – Вольфсбург – начало матча в 18:30

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В первом матче дня сошлись соседи по турнирной таблице – Герта и Кельн. После разведки и пристрелки (Дуда на добивании головой пробил мимо левой стойки) "козлы" серьезно взялись за дело и в течение трех минут дважды расстроили берлинцев: Модест открыл счет головой, а Дуда прошил Шволова по центру ворот.

После перерыва Дарида фантастическим дальним ударом со штрафного один гол отквитал. Уже в добавленное время Тильманн, выйдя один на один с голкипером, забил третий гол гостей, поставив журную точку в матче. Победа принесла Кельну 28 очков и подняла на шестую строчку турнирной таблицы, Герта с 21 пунктом – двенадцатая.

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