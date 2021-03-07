В воскресенье в рамках 24-го тура чемпионата Германии состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 24-й тур

Кельн – Вердер – 1:1

Голы: Хектор, 83 – Сарджент, 66

Арминия – Унион – начало матча в 19:00

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Воскресный вечер 24-го тура чемпионата Германии открывал поединок между Кельном и Вердером. "Козлам" очень были нужны очки, ведь серия из трех поражений максимально приблизила подопечных Маркуса Гисдоля к зоне вылета. Бременцы также находились не на своих привычных позициях, поэтому ожидалось ожесточенное противостояние.

Первый тайм прошел без голов. После перерыва Джош Сарджент вывел Вердер вперед, головой переправив мяч в сетку после навеса Романо Шмидта. Казалось, что гости вывезут очки из РайнЭнергиШтадиона, но "помог" свой голкипер. В конце матча Иржи Павленка неуверенно сыграл на выходе и сфера отскочила к Йонасу Хектору – 30-летний защитник легко восстановил статус-кво. На большее команд не хватило.

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