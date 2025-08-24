Кельн на последней минуте вырвал победу у Майнца, арбитр спас Боруссию М от поражения Гамбургу
В воскресенье, 24 августа, 1-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 1-й тур
Майнц – Кельн – 0:1
Гол: Бультер, 90
Удаление: Небель, 60 (Майнц, красная карточка)
Боруссия М – Гамбург – 0:0
Воскресный уикенд в Бундеслиге открывал поединок между Майнцем и Кельном. Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился без голов. После перерыва гости получили серьезное преимущество – Небель сорвал выход соперника один на один и увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды.
Несмотря на численное меньшинство "карнавальщики" не сбавляли оборотов и создали несколько опасных моментов, которые, однако, не достигли цели. Зато на последней минуте основного времени свой шанс сполна использовал Кельн: Вальдшмидт закрутил мяч в штрафную, где Бюльтер с близкого расстояния пробил головой мимо голкипера в левый угол. Времени, чтобы отыграться, у Майнца уже не было.
В еще одном матче Гамбург на выезде расписал ничью с менхенгладбахской Боруссией. "Жеребцы" владели преимуществом и создали ряд возможностей в каждом из таймов, но распаковать ворота новичка Бундеслиги так и не смогли. Зато гости на последней минуте шокировали соперника голом, однако арбитр не позволил 6-кратному чемпиону Германии одержать дебютную победу после возвращения в элиту, зафиксировав офсайд.
