Германия, Бундеслига, 1-й тур

Майнц – Кельн – 0:1

Гол: Бультер, 90

Удаление: Небель, 60 (Майнц, красная карточка)

Боруссия М – Гамбург – начало матча в 18:30

Воскресный уикенд в Бундеслиге открывал поединок между Майнцем и Кельном. Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился без голов. После перерыва гости получили серьезное преимущество – Небель сорвал выход соперника один на один и увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды.

Несмотря на численное меньшинство "карнавальщики" не сбавляли оборотов и создали несколько опасных моментов, которые, однако, не достигли цели. Зато на последней минуте основного времени свой шанс сполна использовал Кельн: Вальдшмидт закрутил мяч в штрафную, где Бюльтер с близкого расстояния пробил головой мимо голкипера в левый угол. Времени, чтобы отыграться, у Майнца уже не было.

