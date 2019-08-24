Кельн – Боруссия Д – 1:3 – видео голов и обзор матча

Дортмундская Боруссия одержала волевую победу над Кельном (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча Кельн – Боруссия Д.

Боруссия Д одержала волевую победу на выезде над Кельном. Счет открыл Дрекслер в первом тайме, но во второй половине Санчо, Хакими и Алькасер принесли Дортмунду победу.

Боруссия Д добыла тяжёлую выездную победу над Кельном

Таким образом, Боруссия Д набрала 6 пунктов и возглавляет турнирную таблицу, Кельн с 0 очков остался на 15 позиции.