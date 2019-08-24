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Кельн – Боруссия Д – 1:3 – видео голов и обзор матча

00:30 11 Читати українською
Кельн – Боруссия Д – 1:3 – видео голов и обзор матча
Кельн – Боруссия Д – 1:3 – видео голов и обзор матча / твиттер ФК Боруссия Д

Дортмундская Боруссия одержала волевую победу над Кельном (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча Кельн – Боруссия Д.

29’ Доминик Дрекслер
 
Джейдон Санчо 70’
Ашраф Хакими 86’
Пако Алькасер 90+3’
29’ Доминик Дрекслер
70’ Джейдон Санчо
86’ Ашраф Хакими
90+3’ Пако Алькасер

Боруссия Д одержала волевую победу на выезде над Кельном. Счет открыл Дрекслер в первом тайме, но во второй половине Санчо, Хакими и Алькасер принесли Дортмунду победу.

Боруссия Д добыла тяжёлую выездную победу над Кельном

Таким образом, Боруссия Д набрала 6 пунктов и возглавляет турнирную таблицу, Кельн с 0 очков остался на 15 позиции.

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