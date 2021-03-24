Ветеран Юве Джорджо Кьеллини не отрицает, что туринцы сейчас переживают не лучшие времена.

"Наша команда не достигла того, чего от нас ожидали. Проблема Ювентуса в целом, а не только в Пирло", – цитирует Кьеллини Calciomercato.

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Местные СМИ все чаще говорят о потенциальной отставке Андреа Пирло с поста наставника туринского клуба. Действующий контракт 41-летнего специалиста рассчитан до лета 2022-го.

Юве вылетел из Лиги чемпионов, уступив Порту в 1/8 финала. В Серии А "Старая Синьора" сохраняет лишь призрачные шансы на чемпионство, отставая от Интера на 10 очков. В Кубке Италии туринцы встретятся в финале с Аталантой.

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