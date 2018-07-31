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Кьеллини: Впервые услышав о возможном переходе Роналду, сказал, что это невозможно

10:46 20 Читати українською
Кьеллини: Впервые услышав о возможном переходе Роналду, сказал, что это невозможно
Джорджо Кьеллини / Фото: ФК Ювентус

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал, что не верил в переход Криштиану Роналду из мадридского Реала в Ювентус.

"Впервые, когда услышал о переходе Роналду, сказал друзьям: "Это невозможно".

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На следующий день я подумал, что, наверное, это все-таки может произойти. С нашим менеджером и с нашим директором.

Ювентус растет из года в год и нам нужен чемпион вроде Роналду. Мы в предвкушении совместной работы с португальцем. Весь Ювентус готов добавить вместе с Роналду. Надеюсь, он поможет нам достигать поставленных целей", – рассказал Кьеллини ESPN.

Напомним, Криштиану перешел в туринский клуб из Реала за 117 млн евро, а его годовая зарплата составляет 30 млн евро.

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