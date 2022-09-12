Кьеллини впервые ассистировал в МЛС – роскошная передача со своей части поля и не менее эффектный гол
Легенда Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини понемногу осваивается в новом для себя чемпионате.
Лос-Анджелес отправился в гости к Далласу. Встреча для лидера Западной Конференции МЛС началась неудачно, ведь уже на 13-й минуте команда осталась в меньшинстве из-за удаления Холлингсхеда.
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Однако в добавленное арбитром к первому тайма время Кьеллини осчастливил болельщиков ЛА. Итальянец из своей части поля шведой красиво забросил за воротничок защитников, а Аранго эффектно опрокинул кипера Далласа. Правда, после перерыва Лос-Анджелес пропустил дважды и уступил 1:2.
Для Джорджо это был дебютный ассист в МЛС. В общей сложности с июля легенда успел наиграть 8 поединков.