Кьеллини вернулся в заявку Ювентуса в Лиге чемпионов

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини сможет помочь "Старой синьоре" в предстоящих матчах Лиги чемпионов.

Маурицио Сарри выбрал 22 игроков, которые попали в заявку Ювентуса на матчи весенней части Лиги чемпионов, сообщает Football-Italia.

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Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Маттия Де Шильо, Джорджио Кьеллини, Маттейс Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани.

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин.

Отметим, что в заявку вернулся Джорджо Кьеллини, который был травмирован еще с августа. Опытный итальянец заменил в составе Мэри Демираля.

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