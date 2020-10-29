Джорджо Кьеллини восстановился от повреждения, которое получил в матче с Динамо в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Тогда он сам попросил замену, но смог уйти с поля без посторонней помощи.

Кьеллини получил травму в первом тайме матча против Динамо

Как сообщает официальный сайт "бьянконери", защитник уже вернулся к занятиям с командой и принял участие в тренировочном процессе в общей группе. Заметим, что во вчерашнем матче против Барселоны (0:2) Джорджо участия не принимал. Вероятно, 36-летний центрбек успеет набрать форму к матчу со Специей в Серии А, который состоится уже 1 ноября.

К слову, в текущем сезоне Кьеллини провел лишь три матча в футболке Юве.

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