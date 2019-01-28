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Кьеллини: В матче с Лацио Ювентус показал самую худшую игру

28 января 08:53 94 Читати українською
Кьеллини: В матче с Лацио Ювентус показал самую худшую игру
Джорджо Кьеллини / Фото: ФК Ювентус

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини прокомментировал победу своей команды в матче против Лацио.

"В течение 55-60 минут на поле была самая худшая игра Ювентуса в сезоне. Звучит парадоксально, но после их гола мы получили психологический заряд, чтобы перевернуть игру.

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У нас есть игроки, которые обеспечивают результат. Войцех Щенсны оставлял нас на плаву в течение часа, а затем мы смогли вернуться в игру и победить. Это поможет нам возмужать, потому что в среду нас ждет важный матч Кубка Италии с Аталантой.

Мы увидим настоящий Ювентус с 20 февраля, но до этого момента тоже важно показывать хорошие результаты. Мы знали, что с Лацио будет сложно, как и всегда", – цитирует Кьеллини Football Italia.

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Матч окончен
1 : 2
Ювентус
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