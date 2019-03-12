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Кьеллини сыграл 500-й матч за Ювентус

12 марта 22:19 17 Читати українською
Кьеллини сыграл 500-й матч за Ювентус
Джорджо Кьеллини / УЕФА

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини сыграл 500-й поединок в футболке туринского клуба.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико провел юбилейный 500-й матч в футболке "зебр", сообщает официальный сайт туринцев.

Ювентус – Атлетико: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболист перешел в туринский клуб в 2005 году и застал скандал известный как Кальчополи, когда Ювентус был отправлен в Серию Б за работу с арбитрами.

В первом поединке Атлетико одержал победу со счетом 2:0.

Теги
Лига чемпионов Ювентус Ювентус Атлетико Атлетико Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
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