Кьеллини сравнил Кина с Трезеге и Балотелли

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мнением о своем партнере Мойзе Кине.

"Кин мне напоминает одновременно Балотелли и Трезеге. Трезеге – по стилю, в котором он забивал, а Балотелли – по манере.

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Но Мойзе более мощный физически и у него лучше дальний удар, хотя у Марио лучше голевое чутье.

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Думаю, если судить о том, как Кин работает, и то, что он находится под опекой такого тренера, как Массимилиано Аллегри, его ждет большое будущее", – цитирует Кьеллини Football Italia.