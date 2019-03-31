Кьеллини сравнил Кина с Трезеге и Балотелли

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Золоті "нульові": Мессі "возить" Зубова, як пацана, Роналду стібеться з Росії і ще 23 фото "старої школи"
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Зозуля не помог Альбасете перестрелять Тенерифе: классный гол, высокая оценка и упущенные шансы оформить хет-трикИспания — 30 март 900
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Барселона – Эспаньол: Месси паненкой со штрафного творит историю, хотя экс-голкипер Реала был близок к чудуИспания — 30 март 1491
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