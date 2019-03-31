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Кьеллини сравнил Кина с Трезеге и Балотелли

15:39 11 Читати українською
Кьеллини сравнил Кина с Трезеге и Балотелли
Мойзе Кин / Соцсети

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мнением о своем партнере Мойзе Кине.

72’ Мойзе Кин
 

"Кин мне напоминает одновременно Балотелли и Трезеге. Трезеге – по стилю, в котором он забивал, а Балотелли – по манере.

Ювентус планирует продлить контракт с Кином

Но Мойзе более мощный физически и у него лучше дальний удар, хотя у Марио лучше голевое чутье.

Кин: Я не Роналду и не Месси, но однажды я надеюсь достичь их уровня

Думаю, если судить о том, как Кин работает, и то, что он находится под опекой такого тренера, как Массимилиано Аллегри, его ждет большое будущее", – цитирует Кьеллини Football Italia.

Теги
Италия Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Ювентус Ювентус Мойзе Кин Мойзе Кин Ювентус - Эмполи
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