Чемпион Европы в статусе свободного агента покинул Ювентус, но недолго находился без клуба. Кьеллини попытается покорить МЛС в составе Лос-Анджелеса.

Кьеллини освободил свой шкафчик в раздевалке Ювентуса – символическая фотография

Интересно, что Джорджо самостоятельно объявил о переходе в новый клуб в своих соцсетях. На момент публикации этой новости Лос-Анджелес только сделал репост лаконичного видео в свой Instagram.

Напомним, Кьеллини выступал за Ювентус с 2005 года, перейдя из Фиорентины. С тех пор защитник сыграл за туринцев 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. 9 раз выиграл Серию А и по пять раз Кубок и Суперкубок Италии.

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