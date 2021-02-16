"Мы боремся за все серьезные цели, и сейчас дошло дело до еще одной. Мы относимся к ней с энтузиазмом, хотя и осознаем трудности. Порту хорошо обороняется, это физически крепкая команда, нам нужно будет их взломать и избежать контратак, которые могут нас уничтожить.

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Все мы – четыре центральные защитника высокого уровня. Выбор зависит от тренера, а мы, со своей стороны, знаем, что всегда должны быть готовы, принимая его выбор. Команда побеждает, мы в ротации, и имеем хорошие эмоции. Эмоциональный аспект также будет важным, нечто подобное мы почувствовали в Кубке Италии. В Лиге чемпионов больше подводных камней, поскольку соперники нам менее известны, и нам придется приложить усилия, чтобы не повторить ошибок предыдущих двух сезонов", – цитирует центрбека официальный сайт клуба.

К слову, матч Порту – Ювентус состоится в среду, 17 февраля. Начало поединка в 22:00.

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