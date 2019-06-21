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"Кьеллини почти довел меня до слез", – защитник Дженоа рассказал о разговоре с легендой Ювентуса

21:21 18 Читати українською
"Кьеллини почти довел меня до слез", – защитник Дженоа рассказал о разговоре с легендой Ювентуса
Кристиан Ромеро / соцсети

Защитник Дженоа Кристиан Ромеро рассказал о своем разговоре с легендой Ювентуса Джорджо Кьеллини.

"Кьеллини сказал мне, что ждет меня в Ювентусе. Я почти заплакал от радости, когда услышал это.

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Я побежал рассказать об этом своей семье, я просто не мог в это поверить. Я думал, что проведу только несколько игр в сезоне 2018/19.

Было 30 игроков во время предсезонного сбора, и я не был основным для тогдашнего тренера Давиде Баллардини", – цитирует Ромеро Football Italia.

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