Джорджо Кьеллини подпишет новое соглашение о сотрудничестве с Ювентусом сроком на один год, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Ранее были слухи, что туринцы не намерены оставлять 36-летнего ветерана в команде, а Джорджо получил предложение из МЛС. Стороны подпишут контракт после Евро-2020, где Италия в полуфинале встретится с Испанией.

Напомним, Кьеллини защищает цвета Ювентуса с 2005 года.

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