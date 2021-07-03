Кьеллини останется в Ювентусе – легенде предложили новый контракт
23:09 - Читати українською
Защитник Юве Джорджо Кьеллини продолжит выступления в Турине.
Джорджо Кьеллини подпишет новое соглашение о сотрудничестве с Ювентусом сроком на один год, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
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Ранее были слухи, что туринцы не намерены оставлять 36-летнего ветерана в команде, а Джорджо получил предложение из МЛС. Стороны подпишут контракт после Евро-2020, где Италия в полуфинале встретится с Испанией.
Напомним, Кьеллини защищает цвета Ювентуса с 2005 года.
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