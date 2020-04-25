Кьеллини определился с датой завершения карьеры

Легендарный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини близок к завершению игровой карьеры.

Джорджо Кьеллини продлит контракт с Ювентусом, а по завершении карьеры получит должность в туринском клубе, сообщает Tuttosport.

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Новое соглашение 35-летнего футболиста будет рассчитано до лета 2021 года, поэтому уже после окончания следующего сезона Джорджо начнет начнет работу в роли менеджера туринцев. К слову, в апреле 2017 футболист получил диплом магистра по управлению бизнесом.

Напомним, за Ювентус Кьеллини выступает с 2005 года, за это время провел за "старую синьору" 509 поединков, в которых забил 27 голов и отдал 20 ассистов. Нынешний сезон он практически полностью пропустил из-за тяжелой травмы.

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