Кьеллини не поможет Ювентусу в матче против Динамо
20:06 - Читати українською
Ювентус потерял капитана на длительный срок.
Джорджо Кьеллини страдает от повреждения подколенного сухожилия и рискует пропустить около месяца, сообщает Goal.
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Ювентус на своем официальном сайте сообщил, что 36-летний итальянец находится в лазарете, но не объявил теримны восстановления. Если довериться прогнозу Goal, то Джорджо не сыграет против Динамо на групповом этапе Лиги чемпионов 2 декабря.
В нынешнем сезоне Серии А Кьеллини провел лишь два матча.
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