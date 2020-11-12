Джорджо Кьеллини страдает от повреждения подколенного сухожилия и рискует пропустить около месяца, сообщает Goal.

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Ювентус на своем официальном сайте сообщил, что 36-летний итальянец находится в лазарете, но не объявил теримны восстановления. Если довериться прогнозу Goal, то Джорджо не сыграет против Динамо на групповом этапе Лиги чемпионов 2 декабря.

В нынешнем сезоне Серии А Кьеллини провел лишь два матча.

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