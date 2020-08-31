"Не знаю, удачное выступление на Евро могло бы стать хорошим прощанием для меня. Я этого не исключаю. Сейчас мне трудно смотреть в будущее.

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Скажу вам правду – если я поеду на чемпионат Европы, это будет означать, что я вернусь на свой уровень. Я был бы счастлив, если бы следующий год подытожился выступлением на таком турнире. Я не хочу думать о том, что будет после этого. Прошлый сезон я пропустил из-за травмы, но был терпеливым. В таком возрасте я не могу строить долгосрочные планы", – приводит слова 36-летнего Кьеллини Football-Italia.

Напомним, что опытный центрбек дебютировал в профессиональном футболе 20 лет назад. После родного Ливорно были Фиорентина и Ювентус, за который он провел почти 400 матчей. Также в активе Кьеллини 103 поединка за сборную Италии.

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