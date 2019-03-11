Кьеллини: Мы все хотели, чтобы Мората остался в Ювентусе

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

"Мы в ожидании завтрашнего матча, мы все хотим квалифицироваться в следующий раунд и пройти весь путь. Мы привыкли к таким ситуациям и надеемся пережить волшебную ночь Лиги чемпионов.

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В футболе один момент может изменить все. Результат, с которого мы начинаем, не является страшным, но надо быть сконцентрированными.

Уверен на 200%, что Криштиану Роналду завтра сыграет так, как он умеет.

Мората – отличный парень, и мы все надеялись, что он останется в Ювентусе. Завтра надо быть с ним осторожным, как с Гризманном и другими игроками Атлетико", – цитирует Кьеллини официальный Twitter Ювентуса.

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