Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини прошел медицинское обследование после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Кьеллини был заменен на 35 минуте поединка, однако опытному защитнику повезло – его повреждение оказалось несерьезным, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Отметим, что у Джорджо было подозрение на травму икроножной мышцы. Также повреждение Бентанкура, которое хавбек получил во время того же матча против Порту, оказалось несерьезным – игрок доиграл встречу до конца, несмотря на дискомфорт.

Напомним, Ювентус неожиданно уступил Порту (1:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 9 марта, начало в 22:00.

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