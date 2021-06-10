"Подготовились хорошо, насколько это возможно. Ближайший матч это подтвердит или опровергнет. На предстоящем пути будут встречаться и сложности. Будет непросто, но мы готовы начинать.

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Вы даже представить себе не можете, как много людей просят нас подарить им радость и счастье, после того как они были разочарованы нашим вылетом из квалификации на чемпионат мира-2018. Думаю, болельщики верят в этих игроков, собранных под знаменами сборной. Будем делать все для того, чтобы отплатить им как можно лучше.

Немного странное ощущение, поскольку предстоящий матч – первый во всем турнире. Думаю, то же самое испытывают и турки. Но в любом случае будет очень волнующий и прекрасный вечер. Мы прекрасно потренировались, а теперь моментами можно немного и подурачиться – это должно помочь на пути к чемпионскому титулу", – цитирует Кьеллини сайт UEFA.

На групповом этапе Евро-2020 итальянцам будут противостоять сборные Турции, Уэльса и Швейцарии.

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