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"Кьеллини и Бонуччи подойдут Гарварду": реакция представителя учебного заведения на заявление Моуринью

25 октября 12:36 159 Читати українською
"Кьеллини и Бонуччи подойдут Гарварду": реакция представителя учебного заведения на заявление Моуринью
Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи / соцсети

Ассистент футбольного тренера Гарвардского университета Франческо Д'Агостино заявил, что защитники Ювентуса Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи могли бы понадобиться учебному заведению.

"Я думал о Кьеллини и Бонуччи в Гарварде. Джорджо мог бы преподавать на медицинском факультете. Его нос, который ломали множество раз, мог бы стать предметом для науки.

Моуринью: Бонуччи и Кьеллини могли бы преподавать образцовую защиту в Гарварде

Бонуччи подошел бы факультет психологии, ведь путешествие Ювентус-Милан-Ювентус может вызвать раскол личности.

Шутя, я согласен с Моуринью, они 2 профессора защиты. Если они находятся рядом, моя команда пропустит меньше мячей", – цитирует Д'Агостино TuttoJuve.

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