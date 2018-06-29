Кьеллини и Барцальи официально продлили контракты с Ювентусом

Защитники туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи продолжили контракты с клубом.

Ювентус объявил о продлении контрактов с ветеранами команды – защитниками Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи, сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт 37-летнего Барцальи рассчитан на 1 год.

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Соглашение 33-летнего Кьеллини с Ювентусом заключено до 2020 года.

Напомним, сборная Италии, за которую выступают оба защитника, не попала на чемпионат мира-2018, пропустив на Мундиаль Швецию.