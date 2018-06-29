toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНГЛИЯ - БЕЛЬГИЯ ДИНАМО КИЕВ Новости ЧМ 2018

Кьеллини и Барцальи официально продлили контракты с Ювентусом

17:55 16 Читати українською
Кьеллини и Барцальи официально продлили контракты с Ювентусом
Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи / Фото ФК Ювентус

Защитники туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи продолжили контракты с клубом.

Ювентус объявил о продлении контрактов с ветеранами команды – защитниками Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи, сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт 37-летнего Барцальи рассчитан на 1 год.

Канселу стал игроком Ювентуса

Соглашение 33-летнего Кьеллини с Ювентусом заключено до 2020 года.

Напомним, сборная Италии, за которую выступают оба защитника, не попала на чемпионат мира-2018, пропустив на Мундиаль Швецию.

Теги
ЧМ 2018 Ювентус Ювентус Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Андреа Барцальи Андреа Барцальи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ЧМ-2018: определились все пары 1/8 турнира
    ЧС 2018 — 28 июнь2173 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 турнира
22
час
:
30
мин
Франция
17:00
Аргентина
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук