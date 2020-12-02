Об отставке Кейруша Колумбийская федерация футбола объявила на официальном сайте организации.

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Причиной увольнения 67-летнего португальца стал провал в осенней части отбора к ЧМ-2022. Колумбийцы стартовали с уверенной победы над Венесуэлой (3:0), сыграли вничью с Чили (2:2) и потерпели два разгромных поражения – от Уругвая (0:3) и Эквадора (1:6). Главным претендентом на вакантную должность является экс-коуч сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, ныне работающий с бразильским Атлетико Минейро.

К слову, Карлуш Кейруш имеет значительный опыт работы с национальными командами (Португалия, ОАЭ, ЮАР, Иран), в 2002-2003 гг. и 2004-2008 гг. был ассистентом сэра Алекса Фергюсона, а в сезоне 2003/04 неудачно поработал с мадридским Реалом.

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