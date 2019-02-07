Кейруш официально назначен главным тренером сборной Колумбии

Мир — 13:40 28
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Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
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Сборная Украины потеряла 2 позиции в обновленном рейтинге ФИФА, чемпион Азии Катар резко поднялсяСборная Украины — 12:15 130
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Поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – из воды достали одно тело, вскоре спасатели опубликуют отчетАнглия — 12:00 4341
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Из затонувшего самолета Салы достали неопознанное телоАнглия — 09:54 498
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Манчестер Сити победил Эвертон и возглавил АПЛ: ужас стандартов для "ирисок", Зинченко не светит шанс в чемпионатеАнглия — 00:47 758
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