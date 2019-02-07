Кейруш официально назначен главным тренером сборной Колумбии

Карлуш Кейруш отныне будет тренировать национальную команду Колумбии.

65-летний Карлуш Кейруш стал главным тренером сборной Колумбии, сообщает официальный сайт федерации футбола Колумбии.

Моуринью обсудит с Мароттой возможность возвращения в Интер

На этом посту португальский специалист заменил Хосе Нестора Пекермана.

Последним местом работы Кейруша была сборная Ирана, которую он возглавлял с 2011 года.

Напомним, Карлуш Кейруш известен своей работой в мадридском Реале и сборной Португалии. Также специалист работал ассистентом Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном