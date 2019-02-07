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Кейруш официально назначен главным тренером сборной Колумбии

12:50 19 Читати українською
Кейруш официально назначен главным тренером сборной Колумбии
Карлуш Кейруш / Фото tehrantimes

Карлуш Кейруш отныне будет тренировать национальную команду Колумбии.

65-летний Карлуш Кейруш стал главным тренером сборной Колумбии, сообщает официальный сайт федерации футбола Колумбии.

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На этом посту португальский специалист заменил Хосе Нестора Пекермана.

Последним местом работы Кейруша была сборная Ирана, которую он возглавлял с 2011 года.

Напомним, Карлуш Кейруш известен своей работой в мадридском Реале и сборной Португалии. Также специалист работал ассистентом Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед.

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Мир Реал Мадрид Реал Мадрид Колумбия Колумбия Хосе Нестор Пекерман Хосе Нестор Пекерман Карлуш Кейруш Карлуш Кейруш
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