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Кейн знает, что нужно Тоттенхэму для попадания в Лигу чемпионов

10:28 25 Читати українською
Кейн знает, что нужно Тоттенхэму для попадания в Лигу чемпионов
Харри Кейн / Сайт Тоттенхэма

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн очертил главные цели команды в текущем сезоне.

"Мы должны попытаться финишировать в первой четверке, в этом нет никаких сомнений.

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У нас сразу большая игра против Манчестер Юнайтед, это первый матч после возвращения. На самом деле нам нужно выиграть семь или восемь игр, которые у нас остались, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это должно быть нашей целью, и мы должны сделать все возможное, чтобы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне", – цитирует Кейна Sky Sports.

К слову, перед остановкой сезона Тоттенхэм шел на восьмой строчке АПЛ, имея в своем активе 41 очко. У Челси, который занимает вожделенное четвертое место, на семь пунктов больше.

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