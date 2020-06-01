Кейн знает, что нужно Тоттенхэму для попадания в Лигу чемпионов

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн очертил главные цели команды в текущем сезоне.

"Мы должны попытаться финишировать в первой четверке, в этом нет никаких сомнений.

"Я больше не мог этого терпеть": Тоттенхэм заставлял своего лидера играть, несмотря на необходимость операции

У нас сразу большая игра против Манчестер Юнайтед, это первый матч после возвращения. На самом деле нам нужно выиграть семь или восемь игр, которые у нас остались, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это должно быть нашей целью, и мы должны сделать все возможное, чтобы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне", – цитирует Кейна Sky Sports.

К слову, перед остановкой сезона Тоттенхэм шел на восьмой строчке АПЛ, имея в своем активе 41 очко. У Челси, который занимает вожделенное четвертое место, на семь пунктов больше.

Золоті 80-ті: лідери Динамо дивують світ, ідол Вест Хема до народження Ярмоленка і ще 27 фото "старої школи"