Кейн вылетел до апреля – звезде Тоттенхэма понадобится операция

Повреждение нападающего Тоттенхэма Харри Кейна оказалось серьезным.

Англичанин будет прооперирован из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра, информирует официальный сайт Тоттенхэма.

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Кейн получил травму в матче 21 тура АПЛ против Саутгемтона (0:1). Тщательный осмотр клубных медиков подтвердил опасения относительно проблем нападающего. Ожидается, что лидер "шпор" сможет вернуться к тренировкам не раньше апреля. Таким образом, он точно не поможет партнерам в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (19 февраля и 10 марта).

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Напомним, в текущем сезоне Кейн провел за Тоттенхэм 25 поединков, в которых сумел отличиться 17 голами и 2 ассистами.