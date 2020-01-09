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Кейн вылетел до апреля – звезде Тоттенхэма понадобится операция

9 января 19:53 97 Читати українською
Кейн вылетел до апреля – звезде Тоттенхэма понадобится операция
Харри Кейн / Reuters

Повреждение нападающего Тоттенхэма Харри Кейна оказалось серьезным.

Англичанин будет прооперирован из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра, информирует официальный сайт Тоттенхэма.

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Кейн получил травму в матче 21 тура АПЛ против Саутгемтона (0:1). Тщательный осмотр клубных медиков подтвердил опасения относительно проблем нападающего. Ожидается, что лидер "шпор" сможет вернуться к тренировкам не раньше апреля. Таким образом, он точно не поможет партнерам в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (19 февраля и 10 марта).

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Напомним, в текущем сезоне Кейн провел за Тоттенхэм 25 поединков, в которых сумел отличиться 17 голами и 2 ассистами.

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Англия Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм
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