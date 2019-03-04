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Кейн в восторге от болельщиков Боруссии Д

21:01 24 Читати українською
Кейн в восторге от болельщиков Боруссии Д
Харри Кейн / Фото AP

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ против Боруссии Д.

 

"Нам предстоит еще один тяжелый матч на выезде. Мы играли там несколько раз за последние несколько лет.

Игроки Тоттенхема опасаются, что Кейн покинет клуб из-за трофейной засухи

У дортмундской Боруссии потрясающие болельщики.

Счет первой встречи 3:0 в нашу пользу, поэтому все думают, что мы пройдем дальше, но мы все еще должны сыграть в Дортмунде, сделать свою работу и завершить противостояние", – цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч между Боруссией Д и Тоттенхэмом состоится завтра, 5 марта, начало в 22:00.

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Тоттенхэм Тоттенхэм Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Харри Кейн Харри Кейн Англия
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