Кейн в восторге от болельщиков Боруссии Д

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ против Боруссии Д.

"Нам предстоит еще один тяжелый матч на выезде. Мы играли там несколько раз за последние несколько лет.

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У дортмундской Боруссии потрясающие болельщики.

Счет первой встречи 3:0 в нашу пользу, поэтому все думают, что мы пройдем дальше, но мы все еще должны сыграть в Дортмунде, сделать свою работу и завершить противостояние", – цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч между Боруссией Д и Тоттенхэмом состоится завтра, 5 марта, начало в 22:00.

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