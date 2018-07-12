Кейн: В таких великих матчах все решают эпизоды

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился впечатлениями от матча против Хорватии.

"Это был потрясающий турнир для нас, но проигрывать очень больно. Мы хотели идти дальше и победить.

Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, нам было это под силу, но не получилось. В великих матчах все решают эпизоды. Мяч удачно отскочил для них в концовке и все. В целом из этого Мундиалґ можно извлечь очень много позитива. Это колоссальный шаг вперед для нас по сравнению с тем, что было два года назад", – цитирует футболиста официальный сайт ФИФА.

Хорватия в овертайме победила Англию и вышла в финал ЧМ-2018