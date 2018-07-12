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Кейн: В таких великих матчах все решают эпизоды

07:30 107 Читати українською
Кейн: В таких великих матчах все решают эпизоды
Харри Кейн / Фото: ФИФА

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился впечатлениями от матча против Хорватии.

"Это был потрясающий турнир для нас, но проигрывать очень больно. Мы хотели идти дальше и победить.

Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, нам было это под силу, но не получилось. В великих матчах все решают эпизоды. Мяч удачно отскочил для них в концовке и все. В целом из этого Мундиалґ можно извлечь очень много позитива. Это колоссальный шаг вперед для нас по сравнению с тем, что было два года назад", – цитирует футболиста официальный сайт ФИФА.

Хорватия в овертайме победила Англию и вышла в финал ЧМ-2018

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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ЧМ 2018 Хорватия - Англия ЧМ 2018 - новости 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2018 Англия Англия Харри Кейн Харри Кейн
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