Кейн: В следующем году Тоттенхэм вернется сильнее

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от Ливерпуля.

"Мы не смогли осуществить задуманное прошлой ночью. Мы будем учиться на наших ошибках и в следующем году вернемся сильнее.

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Спасибо нашим болельщикам за вашу невероятную поддержку дома и на выезде в этом сезоне. Вы были невероятными", – написал Кейн на своей странице в Instagram.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль победил Тоттенхэм со счетом 2:0. На второй минуте Салах реализовал пенальти, а на 87-й Ориджи поставил точку в матче.

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