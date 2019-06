Кейн: В следующем году Тоттенхэм вернется сильнее

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от Ливерпуля.

"Мы не смогли осуществить задуманное прошлой ночью. Мы будем учиться на наших ошибках и в следующем году вернемся сильнее.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Спасибо нашим болельщикам за вашу невероятную поддержку дома и на выезде в этом сезоне. Вы были невероятными", – написал Кейн на своей странице в Instagram.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль победил Тоттенхэм со счетом 2:0. На второй минуте Салах реализовал пенальти, а на 87-й Ориджи поставил точку в матче.

Тоттенхэм – Ливерпуль: логический финал ЛЧ 2018/19 – испортил судья, решили оригинальные герои, или 2 приметы работают

Gutted we couldn’t get the job done last night. We’ll learn from it and come back stronger next year. Thanks to our fans for your unbelievable support home and away this season. You’ve been incredible. #COYS pic.twitter.com/lylUnypQXb