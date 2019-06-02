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Кейн: В следующем году Тоттенхэм вернется сильнее

17:45 33 Читати українською
Кейн: В следующем году Тоттенхэм вернется сильнее
Харри Кейн / Reuters

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от Ливерпуля.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Мы не смогли осуществить задуманное прошлой ночью. Мы будем учиться на наших ошибках и в следующем году вернемся сильнее.

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Спасибо нашим болельщикам за вашу невероятную поддержку дома и на выезде в этом сезоне. Вы были невероятными", – написал Кейн на своей странице в Instagram.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль победил Тоттенхэм со счетом 2:0. На второй минуте Салах реализовал пенальти, а на 87-й Ориджи поставил точку в матче.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Харри Кейн Харри Кейн
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